Ladispoli, da Forza Italia la mozione per una via intitolata a Fabrizio Quattrocchi

Ladispoli – “Come gruppo consiliare Forza Italia, abbiamo chiesto al Sindaco Grando e alla Giunta di procedere all’intitolazione di un’area o di una via a Fabrizio Quattrocchi, medaglia d’oro al valor civile, ucciso diciassette anni fa in Iraq dopo essere stato sequestrato da una banda di terroristi” – lo affermano in una nota Marco Antonio Fioravanti e Manuela Risso, del gruppo consiliare Forza Italia.

“La sua frase “vi faccio vedere come muore un italiano” è stata simbolo del valore di un cittadino che ha ribadito l’amore per la sua patria anche di fronte alla morte e questo non può essere dimenticato. Presenteremo la mozione nel corso del prossimo consiglio comunale, che si svolgerà il prossimo 8 aprile. Vogliamo una città che abbia come riferimenti gli eroi più importanti di questo paese: Fabrizio Quattrocchi è uno di questi e vogliamo onorarlo al meglio. Ci aspettiamo che anche le opposizioni collaborino con noi”.

