Le migliori app per chat random

Lungi sono i tempi ove il telefono era solo per compilare un numero da chiamare. Gli smartphone moderni sono molto più potenti di tanti computer ed in termini di utilità sono molto avanti. Cosa c’e da stupirsi quindi se ogni tipo di servizio si trasferisce da versione web a versione mobile ogni anno?

Esistono applicazioni smartphone per quasi qualunque cosa: comunicare, videoconferenze, collaborare su progetti vari, incontri e molto altro. Di video chat solo per smartphone ne esistono a bizzeffe: Skype, Zoom, ooVoo, Discord e tanti altri. Queste ti aiutano a restare in contatto con altri in qualsiasi momento. La cosa principale è l’accesso a Internet ma se sei connesso puoi comunicare ovunque tu sia: a casa, mentre sei in giro, mentre ti muovi etc.

In generale le applicazioni per videochiamate videochiamante non sono più una cosa innovativa. La versione Android di Skype è stata lanciata il 5 Ottobre 2010 mentre la versione iOS il 1 Gennaio 2011. Altri servizi apparsi in seguito anche non hanno tardato a lanciare delle applicazioni mobili. Ma oggi non ne parleremo affatto.

App per chat random: una rivoluzione nel mondo degli incontri

Le prime video chat anonime iniziarono ad apparire nel 2009-2010 ed Omegle e ChatRoulette furono i pionieri in questo, anche se molte altre alternative apparvero poco dopo. Stranamente però nessuna di queste ha mai lanciato un’app per smartphone ed il perche e’ una bella domanda.

Molti utenti si rifiutano di comunicare tramite Omegle e ChatRoulette esattamente a causa della mancanza di app ufficiali per smartphone. Dopotutto usare la versione mobile del sito non è molto conveniente ma fortunatamente esistono dozzine di chat alternative per gli utenti internet di oggi, che hanno anche app per Android ed iOS. È di queste che parleremo oggi.

ChatRandom

Inizialmente ChatRandom fu un sito di chat roulette ma dopo i suoi sviluppatori lanciarono anche app per Android e iOS ed anche iPad. La funzionalità è la stessa del sito con filtri per locazione e sesso, effetti video e chat room per interesse, ma alcune delle funzioni sono disponibili solo previa abbonamento.

Camsurf

Classica chat roulette che è disponibile sia su browser desktop che su smartphone iOS ed Android. Gli sviluppatori stessi hanno definito Camsurf come uno dei servizi di questo tipo in più rapida crescita su internet. L’app è gratis da usare ma esistono delle funzioni a pagamento.

LivU

Un’app video chat per iOS ed Android che ti permette di selezionare il sesso dell’interlocutore da cercare, o affidarti completamente alla sorte. Tra le funzioni più interessanti troviamo effetti di bellezza ed altri filtri, grazie ai quali puoi perfezionare la comunicazione e renderla più allegra.

CooMeet

Una video chat che appaga particolarmente gli uomini, in quando il servizio connette esclusivamente con ragazze — questa la funzioni principale della chatrandom CooMeet. Puoi usare la versione web o l’app ufficiale iOS e Android. E anche una versione mobile del sito è disponibile senza restrizioni.

YoYo

Un’applicazione Android che ti permette di trovare gente nei tuoi dintorrni, giocare a “Hot or Not” selezionando i tuoi interlocutori preferiti, visualizzare i profili dei partecipanti e chattare in video. Non esiste app per iOS e la versione Android non è stata aggiornata da molto tempo. YoYo ha anche una versione separata per adolescenti, cosa abbastanza rara.

Okay

Okay è disponibile sia su iOS che su Android ed i vantaggi principali dell’app sono i filtri geografici e per sesso. In aggiunta alle funzioni basiche della chatroulette random, Okay ti permette di effettuare videochiamate; molto conveniente per coloro che vogliono mantenere anonimato e privacy. Le funzioni basiche sono gratis ma devi pagare per avere accesso a tutte.

Ricapitolando

Come puoi vedere le app per chat random non sono rare ad oggi e ce ne sono veramente molte per tutte le piattaforme piu popolari. Se lo desideri puoi anche trovare versioni per smartphone su Windows Mobile, che non sono in produzione ormai da molto tempo.

Questo di nuovo prova che una persona moderna non voglia solo comunicare, ma comunicare IN MODO CONVENIENTE. Le versioni mobile di un sito per chat roulette random sono una rottura e le app per video chat vincono a mani basse. Bisogna ricordare anche che non sia necessario avere l’ultimo smartphone in quanto molte applicazioni funzionano anche su telefoni datati con vecchie versioni del sistema operativo. La cosa importante però è che tu possa trovare il servizio conveniente per te, che ti dia tutte le funzioni e capacità per avere conversazioni piacevoli, e la scelta è tutta tua!