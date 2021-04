Luiz Adriano positivo al Covid ma viola la quarantena e investe un ciclista

Luiz Adriano senza freni. L'ex attaccante del Milan, ora al Palmeiras, positivo al covid, ha deciso di violare la quarantena per accompagnare la madre al supermercato. Ma non è tutto. Nel parcheggio del supermercato, ha investito un ciclista. Sul suo profilo Instagram, il calciatore spiega la dinamica dei fatti, di come abbia deciso di portare la mamma " che non sa guidare" a fare la spesa "senza lasciare la macchina e indossando una mascherina".

"Ma sono rimasto coinvolto in un incidente", scrive aggiungendo che "una bicicletta ha colpito l'auto all'uscita del parcheggio. Sono rimasto sempre con la maschera e lontano, ma non ho potuto fare a meno di fornire assistenza alla persona che ha subito l'incidente. Tutti stanno bene. Sì, non sarei dovuto uscire di casa, ho sbagliato, lo ammetto!". E conclude: "Viviamo tempi difficili, dobbiamo essere tutti attenti e rispettare i protocolli di sicurezza. Possiamo sempre aiutare in qualche modo e, principalmente, riconoscere e imparare dai nostri errori". (fonte Adnkronos)