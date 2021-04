Pomezia, incendio all’ex Radim: in fiamme l’intero edificio abbandonato

Pomezia – Un vasto incendio è scoppiato all’ex Radim di Pomezia, sulla via del Mare. Il rogo sarebbe esploso intorno alle 20:30 nel vecchio edificio, abbandonato ormai da anni. Un piano del palazzo è andato completamente distrutto a causa del fuoco.

Immediato l’intervento dei Carabinieri insieme ai Vigili del Fuoco di Pomezia, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Secondo una prima ricostruzione non si tratterebbe di un incendio doloso ma accidentale e non risultano feriti.

