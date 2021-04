Ufo, cosa volava sopra la statale Twentynine Palms?

Misteri – Un oggetto volante non identificato a bassa quota in pieno giorno. E’ ciò che volava il 13 ottobre nei cieli degli Stati Uniti, precisamente in California nella zone del monte San Jacinto, luogo in cui è stato girato il video. Il testimone che ha filmato l’oggetto volante non identificato, si trovava in transito sulla statale Twentynine Palms Highway, in direzione di Palm Springs in California. A reperire il filmato, è stato “Fox Maulder”, il 35enne di Fiumicino, procacciatore di Ufo amatoriale, che racconta:

“Ad un certo punto, ad una decina di metri d’altezza dal suolo, un oggetto luminoso di forma oblunga si è presentato difronte agli occhi del testimone, fluttuando a bassa quota. Subito il testimone ha preso il suo telefono cellulare ed ha iniziato a riprendere la scena. Cercando di fare attenzione, ha rallentato la sua andatura, portandosi sulla destra della carreggiata per cercare di seguire l’oggetto.

Non interrompendo il suo avvicinamento, il testimone ha cercato di riprendere nel miglior modo possibile il misterioso oggetto, tentando di prendere dei punti di riferimento per una successiva comparazione”.

“In modo molto lento – spiega Fox Maulder – il misterioso oggetto ‘scompariva o atterrava’ dietro una piccola collinetta posizionata alla destra del testimone. Fino a questo momento non ho voluto usare l’acronimo Ufo. ma sia per il colore assolutamente di un bianco etereo, sia per la sua forma, mettiamoci anche per la buona qualità della ripresa, mi sento di dire che ci troviamo davanti ad un ottimo caso di avvistamento Ufo.

Ovviamente possiamo scartare le lanterne cinesi, un drone (mi sembra eccessivamente grande), possiamo scartare anche la possibilità che si possa trattare di velivoli sperimentali, perché mostrarli in questa maniera altrimenti? Voi direte, come mai sei così sicuro? Perché in un fotogramma estrapolato dal video si vedono piccole sfere di luce che evoluiscono attorno al misterioso oggetto e che sembrano ad un certo punto entrare in esso”.

Se sei un vero appassionato, visita il portale dedicato interamente ai Misteri

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Misteri