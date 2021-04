Acilia, al Parco della Madonnetta arrivano i tagliaerba: al via le operazioni di sfalcio

Ostia – Sono iniziate ieri, mercoledì 7 aprile, le operazioni di sfalcio e pulizia del verde al Parco della Madonnetta di Acilia.

Dopo gli eventi degli scorsi giorni (leggi qui) e le proteste dei cittadini (leggi qui), infatti, il consigliere capitolino Paolo Ferrara ha annunciato su Facebook l’avvio di una serie di “interventi temporanei per garantire decoro e la sicurezza”, nell’attesa di poter realizzare progetti di più ampia portata.

“In questi mesi – spiega Ferrara nel post – abbiamo lavorato per riportare il parco al suo splendore e per questo sono arrivati numerosi progetti da parte di alcuni privati (leggi qui), alcuni sono veramente interessanti”.

“Ci sono stati dei problemi ma, come al solito, anche molte strumentalizzazioni“, commenta il consigliere. “A noi quello che interessa – così come abbiamo sempre detto – è la tranquillità dei cittadini nel parco e la certezza che le strutture sportive non siano un pericolo”.



