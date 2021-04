Ambiente, Marco Lupo (Arpa Lazio) è il nuovo vicepresidente Snpa

Regione Lazio – “Nel corso della seduta odierna, il Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) ha nominato all’unanimità, in qualità di vicepresidente, il direttore generale Arpa Lazio, Marco Lupo”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

“Il Consiglio dell’SNPA, – prosegue la nota -previsto dalla legge 132 del 2016 istitutiva del Sistema, è l’organo di indirizzo e coordinamento delle attività dell’ISPRA e delle 21 Agenzie regionali e provinciali (ARPA/APPA), che insieme costituiscono, su tutto il territorio nazionale, il presidio di tutela e di promozione della qualità dell’ambiente e di perseguimento dello sviluppo sostenibile.

Il direttore Lupo, al servizio della Regione Lazio già dal 2014, saprà senza alcun dubbio conciliare l’impegno territoriale con quello nazionale, in un ambito così delicato e strategico per l’intero paese, con la responsabilità, competenza e sensibilità che gli sono propri”.

