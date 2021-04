Città Nuova e Scegli Sabaudia: “Perché manca un centro vaccinale in città?”

Sabaudia – “I recenti dati diffusi dalla Asl di Latina evidenziano, una preoccupante accentuazione dei contagi da Covid sul territorio di Sabaudia”.

Due giorni fa le associazioni “Città Nuova” e “Scegli Sabaudia” sono intervenute sull’argomento contagi in città ponendosi una serie di interrogativi su “come l’Amministrazione Comunale abbia affrontato a livello gestionale questa emergenza, atteso che l’età media della popolazione è avanzata e che circa il 10 per cento degli abitanti del territorio appartiene a etnie diverse.

In primo luogo, ci si chiede perché il Sindaco, quale prima Autorità Sanitaria, non ha sinora preteso l’attivazione di un Centro Vaccinale a Sabaudia, posto che gran parte delle persone anziane e dei soggetti fragili, per ricevere il vaccino sono costrette a raggiungere giornalmente i Centri di Terracina, Priverno, Latina e, in alcuni casi, anche Roma, con conseguenti comprensibili disagi.

Il provvedimento, se proposto per tempo e sostenuto con energia da chi governa il territorio, non sarebbe stato di difficile adozione, in quanto a Sabaudia esiste una ottimale opportunità logistico-infrastrutturale costituita dalla ex Ipai di Via Conte Verde o dai locali retrostanti la sede del presidio della Guardia Costiera, ove peraltro è stato costituito un punto per eseguire i tamponi, che però funziona ‘a scartamento ridotto’.

La necessaria componente di personale medico e infermieristico per attivare la hub – proseguono le associazioni – avrebbe poi potuto ricevere qualificato supporto dalla organizzazione sanitaria del Comando Artiglieria, se richiesta nel senso fosse stata inoltrata anzitempo e a ragion veduta al Commissario Generale Figliuolo, che più volte ha sottolineato la più ampia disponibilità delle Forze Armate, in particolare l’Esercito, per concorrere ad accelerare la campagna di vaccinazione a livello nazionale.

In secondo luogo – chiedono ancora le due associazioni – perché il Sindaco non ha dato corso a una efficace campagna informativa e di sostegno a favore dei cittadini extracomunitari che vivono e lavorano sul nostro territorio, soprattutto al fine di prevenire, con l’opera di qualificati mediatori culturali, situazioni di ingiustificata aggregazione, idonee a elevare il rischio di trasmissione del virus”.

“Città Nuova” e “Scegli Sabaudia” , infine, domandano: “In virtù dell’incremento della popolazione previsto per il prossimo periodo estivo, quali misure l’Amministrazione Comunale ha già adottato o ha intenzione di adottare concretamente per garantire un’estate sicura ai cittadini e ai tanti turisti che hanno già scelto Sabaudia come meta delle vacanze, se allo stato, come detto, in città non esiste al momento alcuna struttura dedicata a fronteggiare l’emergenza pandemica e, comunque, non risulta sia stata finora deliberata specifica pianificazione delle misure da intraprendere”.

