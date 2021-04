Domenica della Divina Misericordia, l’11 aprile messa del Papa a Santo Spirito in Sassa

Città del Vaticano – Per il secondo anno consecutivo, Papa Francesco presiederà la Santa Messa nella Festa della Divina Misericordia, che quest’anno ricorre domenica prossima, 11 aprile, nella chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma. Lo fa sapere la Santa Sede. La Messa sarà celebrata in forma privata alle ore 10.30 e, al termine, dalla stessa chiesa il Papa guiderà la recita del Regina Coeli.

La Santa Messa e la recita del Regina Coeli di domenica 11 aprile verranno trasmesse in diretta televisiva da Vatican Media e in streaming su Vatican News con i commenti in lingua italiana, francese, inglese, tedesca, spagnola, portoghese e araba.

