Europei canottaggio, iniziato il countdown: domani l’Italia in gara

Varese – 24 ore al prossimo Europeo di canottaggio. Torna il grande evento dei ‘remi azzurri’ in acqua e l’Italia schiera 17 equipaggi.

Sarà Varese la città che ospiterà la competizione continentale e sicuramente l’Italremo vorrà migliorare il bottino precedente che era stato di 14 medaglie. Alcuni equipaggi dovranno strappare il pass olimpico, ma i migliori campioni della truppa, già qualificati nei tornei precedenti, potranno fare le valigie per Tokyo, mettendo all’interno delle sacche azzurre anche le medaglie europee. Se saliranno sul podio, così come hanno abituato i propri tifosi. Inghilterra, Francia e Olanda solo alcune delle agguerrite nazioni che dovranno superare gli azzurri.

In totale saranno circa 630 gli atleti partecipanti e costantemente monitorati, in rispetto delle norme anti Covid. Dal 9 aprile prossimo, fino a domenica 11 un’altra competizione internazionale che terrà incollati gli appassionati di canottaggio in tv. Raisport trasmetterà in diretta l’evento.

L’Italia schiera 57 atleti: 45 senior e 12 pesi leggeri. Di seguito le formazioni ufficiali.

Uomini Senior

SINGOLO (Gennaro Di Mauro)

DUE SENZA (Matteo Lodo, Giuseppe Vicino)

DOPPIO (Luca Chiumento, Nicolò Carucci)

QUATTRO SENZA (Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti, Matteo Castaldo)

QUATTRO DI COPPIA (Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili)

OTTO (Mario Paonessa, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Matteo Della Valle, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale, Leonardo Pietra Caprina, Enrico D’Aniello-timoniere)

Donne Senior

SINGOLO (Elisa Mondelli)

DOPPIO (Valentina Iseppi, Stefania Buttignon)

QUATTRO SENZA (Aisha Rocek, Kiri Tontodonati, Alessandra Patelli, Chiara Ondoli)

QUATTRO DI COPPIA (Clara Guerra, Alessandra Montesano, Veronica Lisi, Stefania Gobbi)

OTTO (Veronica Bumbaca, Carmela Pappalardo, Ludovica Serafini, Benedetta Faravelli, Laura Meriano, Silvia Terrazzi, Khadija Alajdi El Idrissi, Giorgia Pelacchi, Camilla Infante-timoniere)

Uomini Pesi Leggeri

SINGOLO PESI LEGGERI (Gabriel Soares)

DUE SENZA PESI LEGGERI (Simone Mantegazza, Simone Fasoli)

DOPPIO PESI LEGGERI (Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta)

QUATTRO DI COPPIA PESI LEGGERI (Martino Goretti, Antonio Vicino, Patrick Rocek, Niels Torre)

Donne Pesi Leggeri

SINGOLO PESI LEGGERI FEMMINILE (Arianna Noseda)

DOPPIO PESI LEGGERI FEMMINILE (Valentina Rodini, Federica Cesarini)

