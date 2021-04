Giardini pubblici di Ostia Antica, i cittadini: “Che fine hanno fatto le altalene?”

Ostia – Che fine hanno fatto le altalene dello spazio giochi dei giardini pubblici di Ostia Antica? A chiederlo, con una lettera indirizzata alla presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo, è l’associazione Sos – Soccorso cittadino.

“Abbiamo seguito – si legge nella missiva – la risistemazione dello spazio giochi nei giardini pubblici a ricordo dei Bonificatori romagnoli ad Ostia Antica dopo molto tempo che risultavano impraticabili. Abbiamo segnalato l’eccessivo uso di cemento per il ripristino, tenendo conto del rispetto dell’ambiente (leggi qui). Adesso ci viene segnalato il forte dispiacere di diverse bambine che non hanno trovato più le altalene su cui giocavano precedentemente, e dispiace che tra loro ci sia anche una bambina autistica che giocava solo sulle altalene”.

“In tutti gli altri punti organizzati – sottolineano dall’associazione -, tra i giochi c’è sempre l’altalena. Vorremmo capire a chi è venuta questa malsana idea di non ripristinarle, visto che già erano presenti. Ci auguriamo che si trovi il modo di installare nuovamente le altalene”.

