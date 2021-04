Giovani ri-Generazioni, il progetto dell’associazione “Io, Noi”: i prossimi appuntamenti

Fiumicino – Giovani ri-Generazioni è il progetto dell’associazione “Io, Noi – Odv”, co-finanziato nell’ambito del programma Comunità Solidali 2019 della Regione Lazio e dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, che vede come partner la Croce Rossa Italiana – Comitato di Fiumicino.

Prossimi appuntamenti

Il prossimo appuntamento con Giovani ri-Generazioni si terrà sabato 10 aprile alle ore 10:00 sulla piattaforma Google Meet.

L’impegno per costruire una comunità resiliente non si ferma. A partire dalla #resilienza della comunità il nostro partner di progetto Croce Rossa Italiana – Comitato di Fiumicino terrà, infatti, un nuovo incontro dello sportello di progetto lo Sportello “Allarme Verde” finalizzato a preparare le comunità a dare risposta a emergenze e disastri presso la sede della Croce Rossa Comitato di Fiumicino.

Le iscrizioni per questo appuntamento sono ancora aperte e gratuite

Il successivo incontro di Giovani ri-Genrazioni “Alla scoperta delle emozioni – la scrittura che ci aiuta a capire” sarà invece rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

Il programma si svolgerà online sulla piattaforma Microsoft Teams e si articolerà in 10 incontri da 2 ore ciascuno. Gli incontri saranno tenute dal pedagogista Giuseppe Cursio. Le iscrizioni sono aperte e gratuite, ma saranno possibili fino a venerdì 16 aprile. Successivamente verrà comunicato il calendario degli incontri.

Altra importante attività del progetto, sarà quello del “Corso di giornalismo e comunicazione digitale“, tenuto da Angelo Perfetti, giornalista professionista e direttore responsabile de “Il Faro online”, rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni.

Il corso si terrà a partire da lunedì 12 aprile tutti i lunedì e giovedì e si articolerà in 10 incontri da 2 ore ciascuno. Si svolgerà online, sulla Piattaforma Microsoft Teams e avrà l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della comunicazione digitale e dell’informazione online.

Le iscrizioni al corso hanno avuto un grande riscontro: già si contano tra gli iscritti oltre 60 ragazzi delle scuole di Fiumicino.

“Il nostro progetto è un multi-intervento – spiega il filosofo e responsabile del progetto Daniele Taurino – che tiene insieme l’esigenza di contrasto alla povertà educativa, in particolare minorile, con l’obiettivo di diffondere una cultura e una pratica della nonviolenza rendendo i giovani e le comunità protagoniste del cambiamento, con un’attenzione dedicata allo sviluppo di stili di vita sostenibili e di azioni concrete contro i mutamenti climatici, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibili 4 e 11 dell’Agenda 2030”.

In particolare, il progetto intende migliorare la qualità della relazione educativa minore-educatore in ambiente scolastico ed extra-scolastico nel territorio del distretto sanitario Asl Roma 3, attraverso un modello innovativo di empowerment di comunità in favore dei minori (6-17 anni) e della comunità educante (CE) – famiglie, scuole, altri educatori.

Le attività previste dal progetto sono poi molteplici – e vi terremo costantemente aggiornati – per il coinvolgimento di tutta la comunità educante e per la costruzione di una rete di stakeholder e rightholder capace di monitorare e innovare le relazioni educative sul nostro territorio.

Per info e appuntamenti: 066520591 – segreteria@ionoi.org

