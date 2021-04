Il 5G arriva a Maccarese: cittadini in allarme

Fiumicino – “Il Comitato Stop 5G Fiumicino esprime indignazione e sconcerto in merito all’accordo tra l’operatore 5G Linkem e la Maccarese Spa per ‘l’adozione di soluzioni tecnologiche integrate e orientate all’agricoltura di precisione e alla sostenibilità, per accelerare la transizione verso l’agricoltura 4.0′”.

E’ quanto si legge in una nota a firma del Comitato Stop 5G di Fiumicino, che prosegue: “L’azienda agricola e zootecnica Maccarese, già servita dalla connettività Fwa di Linkem, come si legge sul sito della Maccarese Spa, ha deciso di ‘sfruttare i vantaggi del 5G per accelerare la trasformazione in chiave agricoltura 4.0, digitalizzando i processi aziendali e l’intera filiera agroalimentare grazie ad un’unica piattaforma in cloud’ (leggi qui). La soluzione sviluppata da Linkem è un’integrazione di sensori IoT evoluti per la registrazione e trasmissione dei parametri ambientali, di sofisticati algoritmi di Intelligenza Artificiale per l’analisi dei dati e delle immagini multispettrali raccolte dai satelliti, nonché dello specifico consiglio irriguo”.

“Una decisione a nostro avviso inaccettabile visto che l’Internet of Things produce effetti socio-ambientali tutt’altro che sostenibili. Solo per considerare un aspetto fra i tanti, nelle parole del neoministro alla Transizione Ecologica Cingolani: ‘La digitalizzazione è una tecnologia fantastica ma non è gratis energeticamente: le sue emissioni di Co2 sono il doppio del trasporto aereo’. Inaccettabile è anche la totale mancanza di considerazione della salute pubblica di fronte all’imperversare di una tecnologia che, a fronte della propaganda, non vanta nessuno studio a sostegno della sua non nocività, mentre ne esistono molteplici e autorevoli in senso contrario. Emblematica l’approvazione, per il momento in Commissione Trasporti alla Camera, dell’innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici a 61 V/m, pari a 110 volte la situazione attuale. Alcuni residenti hanno già contattato il Comitato preoccupati”.

