Minturno, la Giunta decide di realizzare un campo da basket all’aperto

Minturno – E’ di qualche giorno fa la delibera della Giunta comunale di Minturno per la “Realizzazione di un campo da basket all’aperto presso il Palazzetto dello sport Pala Borrelli”.

Un progetto che nasce dal perseguimento di “un obiettivo primario per questa amministrazione per il mantenimento, la messa in sicurezza, la riqualificazione e l’implementazione degli spazi di aggregazione, di socialità e di gioco”, tenendo conto che lo sport “contribuisce alla formazione dell’individuo nella sua dimensione sociale”.

Ma la decisione di dare vita a uno spazio all’aperto nel quale praticare la disciplina sportiva nasce anche dalla situazione contingente a causa di “limitazioni e restrizioni delle attività ludico-sportive al chiuso. Nasce l’esigenza di incrementare dove possibile gli imp0ianti all’aperto”.

La scelta di concentrare l’attenzione sulla pallacanestro non è casuale. Si legge, infatti, nel provvedimento dell’Esecutivo che “il basket, visti i trascorsi sportivi, rappresenta un simbolo e un vanto per il Comune”.

Si tratta, quindi, di una delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale per favorire gli sport all’aperto e tutte quelle attività che favoriscono l’aggregazione e la socializzazione. Un piano di intervento che ha trovato l’approvazione dei componenti della Giunta di Minturno e per la realizzazione del quale è stato incaricato l’ufficio Lavori Pubblici “per la predisposizione di quanto necessario alla realizzazione del campo di basket nell’area esterna al Pala Borrelli”.

delibera di giunta Minturno

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno