Pubblico sugli spalti: il Roland Garros slitta di una settimana

Parigi – Il torneo del Roland Garros, che doveva disputarsi dal 23 maggio al 6 giugno, è stato posticipato di una settimana. Lo ha rivelato una fonte vicina all’organizzazione, confermando le indiscrezioni del quotidiano L’Équipe.

Il torneo, pertanto, andrà in scena dal 30 maggio al 13 giugno.

Questo slittamento potrebbe consentire agli organizzatori di accogliere un numero maggiore di spettatori, se le restrizioni sanitarie legate alla pandemia di coronavirus dovessero essere allentate. (leggi qui)

L’edizione 2020 del Roland Garros era stata posticipata da maggio a settembre, a causa della pandemia, decisione adottata dalla Federazione francese di tennis nel marzo 2020 che aveva colto tutti di sorpresa. (leggi qui)

Questa volta, lo slittamento di una settimana del torneo del Grande Slam giocato sulla terra rossa avrà un impatto limitato sul programma, anche se ci saranno solo due settimane fra la finale del Roland Garros e l’inizio di Wimbledon (28 giugno-11 luglio).

Il numero 3 del mondo Rafael Nadal, re indiscusso della terra battuta, sarà ancora una volta il grande favorito in un torneo che ha già vinto 13 volte. L’edizione 2021 potrebbe far registrare il ritorno dello svizzero Roger Federer sulla terra rossa parigina dove è apparso solo una volta dal 2015, nel 2019, anno in cui è arrivato in semifinale, prima di essere battuto dal grande rivale Nadal. (Ansa-Afp).

