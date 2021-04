Ardea – Ardea cambia volto grazie al lavoro degli operatori ecologici. Con l’entrata in servizio della nuova società per la raccolta dei rifiuti Igiene Urbana Revolution, se pur invia provvisoria, la pulizia del territorio è stata avviata e Ardea sembra aver cambiato aspetto.

La spiaggia di Marina di Ardea è stata ripulita ed è in via di ulteriore pulizia con l’asporto dei rifiuti portati a riva dal mare e dai fiumi che sfociano ad Ardea. La profonda pulizia del lungomare ha stupito i turisti ed i villeggianti che sono rientrati nelle seconde case, ma anche i cittadini e commercianti del luogo.

Foto 2 di 2



Il lavoro è ancora molto ma le premesse sono buone, dato il clima sereno degli operatori ecologici, che dopo giorni di agitazione hanno finalmente ottenuto gli stipendi dei mesi scorsi, da quando la nuova società sta gestendo l’appalto.

Le strade hanno cambiato look, a partire da viale Nuova Florida con l’erba tagliata delle aiuole centrali, le cunette ripulite e l’erba tagliata, come del resto in tutto il territorio. Un lavoro effettuato in questi giorni e coordinato dal referente locale dott. Andrea Serpieri, coadiuvato dalla sua assistente e da due segretarie, indispensabile per lo smistamento dei rifiuti dei cittadini nel piazzale davanti al Lideo delle Salzare, dove si svolge la giornata ecologica. Ancor più precisi e puntuali gli operatori per la raccolta a domicilio del verde e degli ingombranti.

Al momento non arrivano lamentele da parte degli operatori ecologici sulla nuova società che gestisce la raccolta dei rifiuti e il clima è più sereno per tutti i lavoratori. Se la ditta manterrà la puntualità nei pagamenti certamente gli operai continueranno ad adoperarsi con scrupolo e professionalità, contribuendo al decoro urbano di Ardea.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea