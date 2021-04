Roma, via ai lavori di riqualificazione del teatro Alessandrino

Roma – Ieri, 7 aprile 2021, sono iniziati i lavori di riqualificazione del teatro Alessandrino all’interno del Parco di Tor Tre Teste nel Municipio V. L’iniziativa, partita dalla commissione Cultura del Municipio V e Laura Fiorini, assessora delle Politiche del verde, si è rivelata positiva ed entusiasmante, in quanto permetterà di restituire ai cittadini uno spazio all’aperto, fruibile e di nuovo in grado di ospitare rappresentazioni ed eventi.

Infatti, dopo anni in cui la struttura è stata lasciata in un completo stato di degrado e abbandono, l’area è stata finalmente riscattata e consegnata dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale alla ditta, la quale, come ha dichiarato Eleonora Guadagno, presidente della commissione Cultura di Roma Capitale, “eseguirà i lavori per circa 65 mila euro di impegno economico e una durata di tre mesi per la conclusione delle opere”.

Per quanto riguarda i lavori è prevista la creazione di una platea centrale rettangolare da destinare alle rappresentazioni e una serie di interventi sulle sedute della cavea e sulle superfici di tufo.