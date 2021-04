Abusi sui chierichetti del Papa, a maggio l’udienza anche davanti al Tribunale di Roma

Città del Vaticano – La vicenda dei presunti abusi ai cosiddetti “chierichetti del Papa” (leggi qui) è oggetto di un processo non solo in Vaticano (la prossima udienza sarà il 14 aprile) ma anche al Tribunale di Roma. Anche in questo caso sono stati rinviati a giudizio, per i presunti abusi al Preseminario San Pio X, don Gabriele Martinelli e mons. Enrico Radice. L’udienza preliminare al Tribunale di Roma è stata fissata per il 31 maggio. Lo comunica la Rete L’Abuso che annuncia che si costituirà parte civile nel processo italiano.

