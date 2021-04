Carte d’identità elettroniche, dal 10 aprile al via anche nell’ufficio comunale di Fregene

Fiumicino – “Sono molto felice di annunciare che a partire da domani, 10 aprile, e ogni sabato mattina dalle ore 9, sarà possibile rilasciare le carte di identità elettroniche presso la sede comunale di via Loano a Fregene“. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“E’ un servizio – spiega – che andrà incontro alle esigenze dei cittadini di quella porzione del territorio e che si aggiungerà a quelli già attivi a Fiumicino e Palidoro. Ricordo che non bisognerà recarsi direttamente presso l’ufficio ma è necessario prenotare l’appuntamento tramite l’app Ufirst”.

“Ringrazio il personale dei servizi anagrafici – conclude il Vicesindaco – che si è reso disponibile per effettuare ogni sabato mattina questo importante servizio”.

