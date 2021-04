Corruzione e concussione a Latina: in manette anche un dipendente comunale

Latina – L’operazione del Comando provinciale dei carabinieri di Latina è ancora in corso. Un’operazione che ha portato all’esecuzione di 5 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti che i militari, a seguito di indagini meticolose, hanno ritenuto responsabili dei reati di corruzione e concussione.

I provvedimenti ai quali gli uomini dell’Arma hanno dato seguito sono due a domiciliari e tre obblighi di firma. Tra i destinatari pare figuri anche un dipendente del Comune di Latina.

Sono tutt’ora in corso perquisizioni da parte dei carabinieri del Comando provinciale del capoluogo pontino.

Notizia in aggiornamento

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

