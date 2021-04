Fiumicino, Antonelli: “Tuteliamo la produzione del nostro latte fresco”

Fiumicino – “Questa mattina si è svolta una riunione organizzata dal consigliere Emiliano Minnucci con l’assessora regionale all’Agricoltura, Enrica Onorati, la Cia, la Coldiretti, la Confagricoltura e le cooperative locali del settore, Latte Aurelia e Lattepiù“. Lo dichiara l’assessora alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli.

“Si tratta di un comparto importantissimo per il nostro territorio, con grandi ed importanti aziende che operano nella filiera e che si trovano in forte difficoltà – prosegue -. Nel corso della riunione abbiamo cercato, tutti insieme, di affrontare l’annoso problema legato al costo del latte, delle materie prime per la sua produzione, nonché agli effetti che la pandemia ha avuto sul comparto”.

“L’emergenza Covid – spiega Antonelli – ha provocato una contrazione del consumo di latte fresco e di alta qualità, soprattutto sul mercato romano, fondamentale punto di riferimento per la produzione locale. L’incontro è stato un’occasione di confronto, dal quale sono emersi utili spunti per far fronte alla situazione cogente, ma anche per guardare al futuro del settore, con strategie di medio-lungo termine che possano trovare spazio della pianificazione agricola regionale”.

Benessere animale, progettualità a sostegno dei consumi, diversificazione, politiche distrettuali, semplificazione amministrativa tra i diversi temi affrontati. Alla riunione hanno partecipato anche il presidente della Commissione Attività Produttive Fabio Zorzi e il delegato all’agricoltura Attilio Albiani.

“Ringrazio ancora il consigliere regionale Emiliano Minnucci per avere organizzato l’incontro e l’assessora Onorati per essersi subito attivata e resa disponibile ad affrontare il problema con tutti gli attori coinvolti”, ha concluso l’Assessora.

