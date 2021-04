Focene, la pista ciclabile di via Coccia di Morto chiusa per cinque giorni

Fiumicino – L’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino rende noto che dal 12 aprile al 16 aprile la pista ciclabile “Noemi Magni”, lungo via Coccia di Morto, sarà chiusa al traffico ciclopedonale.

La chiusura si rende necessaria per consentire ad Aeroporti di Roma di eseguire degli interventi sulla recinzione di sua competenza che costeggia la pista stessa. Per indicare la chiusura, sarà apposta idonea segnaletica.

