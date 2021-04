Formia, paura tra i residenti di via Costa: a fuoco un impianto di condizionamento

Formia – Tanta paura ieri a Formia per l’incendio di un impianto di condizionamento. Le fiamme si sono sprigionate verso le 19 in un’abitazione situata su via Tommaso Costa.

I residenti hanno temuto che il fuoco si propagasse tanto da raggiungere gli appartamenti vicini e le auto in sosta.

Si sono vissuti minuiti di panico per gli abitanti della zona e per i passanti. E sono stati proprio due passanti, militari della Guardia di Finanza di Civitavecchia, liberi dal servizio, che si sono adoperati per sedare il fuoco grazie a due estintori che si sono procurati nel parcheggio della Conad poco distante.

Anche i Vigili del Fuoco di Gaeta sono corsi e hanno svolto tutti gli accertamenti del caso per stabilire la causa del rogo che sembra sia scaturito da un corto circuito.

