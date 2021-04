“Il giorno del diavolo”, arriva il libro sul naufragio della London Valour

Lo scaffale dei libri – Nel giorno del 51° anniversario della tragedia della London Valour avvenuta davanti al porto di Genova il 9 aprile 1970 è in uscita il libro “Il giorno del diavolo / Il naufragio della London Valour” di Maurizio Piccirilli edizioni All Around in collaborazione con Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Una mite giornata di aprile di cinquanta anni fa. Improvvisamente un forte vento di burrasca si abbatté sul porto di Genova, è quello che i marinai inglesi chiamano Genoa Cyclone. Alcune navi in rada riuscirono a togliere gli ormeggi. Così non fu per la London Valour, nave cargo battente bandiera britannica. Il libeccio soffiò cento chilometri l’ora, il mare a forza 8, per la London Valour, con i motori in avaria, non ci fu speranza.

Un manipolo di soccorritori affrontò il mare in burrasca a ridosso della diga foranea Galliera e riuscì a salvare parte dell’equipaggio.

Trentotto sopravvissuti sulle cinquantotto persone che erano a bordo. Fu la sfida a Nettuno e a Eolo di marinai del porto, uomini della Capitaneria che sfidarono le onde gigantesche così come un piccolo elicottero dei vigili del fuoco, ai comandi il capitano Rinaldo Enrico, pescò letteralmente alcuni naufraghi. Una squadra di vigili del fuoco dalla diga foranea sfidò la burrasca per recuperare i marinai del cargo.

Quel 9 aprile 1970 la motovedetta della Capitaneria di porto, CP233, al comando del tenente di vascello Giuseppe Telmon, si infilò nelle onde alte fino a dieci metri e recuperò i marinai filippini a più riprese, senza mai indietreggiare. Riuscirono a salvare 38 membri dell’equipaggio, venti perirono nel naufragio tra loro il comandante e la moglie.

Una tragedia vissuta in diretta da tutta la città di Genova che assistette impietrita a quel dramma rimasto così forte nella memoria che il cantautore genovese Fabrizio De Andrè gli dedicò una canzone metafora di quei tempi.

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha scritto la prefazione del libro che racconta quel naufragio di cui, ad appena 10 anni, assistette in compagnia del padre.

Il Faro Online – Clicca qui per leggere tutte le notizie dello Scaffale dei libri