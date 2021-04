Lanciano dalla finestra droga e pistola: coppia di Nettuno finisce in manette

Nettuno – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato una coppia, residente a Nettuno, che nella propria abitazione deteneva 70 grammi di cocaina a elevato indice di purezza, 35 grammi di hashish ed una pistola Colt calibro 6,35 perfettamente funzionante con 10 munizioni.

Si tratta dell’ennesimo importante risultato operativo messo a segno dai militari in borghese della Compagnia di Anzio che scaturisce da una serie di servizi di osservazione.

I militari, dopo aver avuto il sospetto di un fiorente giro di spaccio avviato dall’arrestato unitamente alla compagna incensurata, nel tardo pomeriggio di ieri hanno deciso di accedere all’abitazione dei due, ubicata nella zona di Tre Cancelli.

L’uomo, notati i Carabinieri che si avvicinano alla sua porta, ha cercato di disfarsi dell’arma e della droga gettandoli dalla finestra della camera da letto ma l’occhio vigile dei militari, che avevano preventivamente cinturato tutta l’area, ha consentito di notare il movimento e rinvenire tutto quanto ponendolo sotto sequestro.

Insieme alla droga e all’arma carica è stato altresì trovato tutto il materiale utilizzato per il confezionamento, il taglio e la pesatura della droga.

I due soggetti, italiani 40enni residenti ad Aprilia e Velletri ma di fatto domiciliati a Nettuno, sono dunque stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina e di munizionamento.

La donna è stata condotta agli arresti domiciliari mentre il compagno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Anzio e, nella mattinata odierna, sarà associato in carcere.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

