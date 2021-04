Latina – Una donna di 62 anni è stata trovata senza vita dai Vigili del Fuoco di Latina, intervenuti questa mattina in località Borgo Grappa, allertati per la presenza di un incendio all’interno di un appartamento posto al secondo piano di un edificio di due piani fuori terra.

I pompieri, circa 10 unità, subito provvedevano ad entrare nell’appartamento tramite l’utilizzo di scala Italiana, cosi da iniziare le operazioni di spegnimento. Durante tale fasi, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna all’interno di uno dei vani coinvolti dal rogo. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna, del ’59, si trovava sola al momento di tale evento.

Necessario l’utilizzo dell’autoscala per evacuare una persona da un appartamento adiacente per poi consegnarlo ai sanitari del 118 per eventuali cure. Successivamente è stato effettuato un sopralluogo da parte del Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale, in collaborazione con i carabinieri, per cercare di risalire alle cause dell’incendio che, al momento, sono ancora sconosciute.

