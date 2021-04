Messa del Papa per la Divina Misericordia: orario e dove vederla in diretta Tv e streaming

Città del Vaticano – Domenica 11 aprile 2021, giorno dell’Ottava di Pasqua, per il secondo anno consecutivo (leggi qui), Papa Francesco presiederà la Santa Messa nella Festa della Divina Misericordia nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, a pochi passi dalla basilica di San Pietro in Vaticano, a Roma. La Messa sarà celebrata in forma privata alle ore 10.30 e, al termine, dalla stessa chiesa il Papa guiderà la recita del Regina Coeli.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 10.25. In diretta tv sarà trasmessa solo la preghiera del Regina Coeli, su Rai1 e su Tv2000, a partire dalle ore 11.55.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano