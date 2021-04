Montalto, rimosso con l’autogru il palo della luce finito nel fiume Fiora

Montalto – Dopo un lungo intervento iniziato nella mattinata di oggi, 9 aprile, e non ancora terminato, il palo della rete elettrica finito nel fiume Fiora, a Montalto (leggi qui), è stato rimosso.

Sul posto, oltre a sei unità dei Vigili del Fuoco di Tarquinia, la squadra di sommozzatori di Viterbo che, con l’ausilio di un’autogru, sono riusciti a recuperare il palo, alto 10 metri e pesante ben 150 quintali, finito proprio nell’alveo del fiume con tutto il basamento, ad una profondità di circa 3-4 metri. Presenti anche la Polizia Locale di Montalto e il personale tecnico per la rete elettrica.

