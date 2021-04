Parco Leonardo, lite passionale: 45enne investito a via del Caravaggio

Fiumicino – Paura a Parco Leonardo per un uomo di 45 anni che è stato investito a via del Caravaggio, all’incrocio con via Mantegna. La vittima è stata trascinata dalla vettura per qualche metro, dopo essere stata investita, ma all’arrivo del personale sanitario dell’Ares 118 l’uomo è stato trovato in piedi, senza segni gravi di trauma.Per precauzione è stato comunque trasferito all’ospedale Grassi di Ostia in codice arancione.

L’investitore invece ha proseguito la sua corsa, fino a far perdere la proprie tracce. Sul posto insieme ai sanitari del 118 sono intervenute le forze dell’ordine (Polizia locale e Polizia di Stato) che stanno sentendo i protagonisti del fatto per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Sembra anche che ci sia un testimone oculare che avrebbe visto la scena.

A quanto pare, da una prima ricostruzione degli avvenimenti, l’episodio sarebbe riconducibile a un movente passionale. Non un semplice incidente stradale quindi, ma una situazione più delicata: l’investimento potrebbe essere collegato, infatti, ad un litigio avvenuto tra ex marito e nuovo compagno di una donna.

Per adesso, però, si può parlare soltanto di ipotesi, solamente le indagini delle forze dell’ordine potranno chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le reali motivazioni.

