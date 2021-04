Vela, la ‘Roma per 2’ pronta a partire dal Marina di Traiano

Roma – Sono 45 le barche pronte a partire per la classica regata d’altura ‘Roma per 2‘ (negli anni poi diventata anche per solitari o equipaggi) dal Marina di Riva di Traiano nei pressi della Capitale.

Partenza che si annuncia aspra, segnala l’organizzazione con una nota: sono previsti 18 nodi da scirocco e mare molto mosso, quasi frontale per i regatanti che si dirigeranno verso sud ovest, obiettivo minimo il giro di boa intorno a Ventotene o quello più ampio intorno alle Eolie. Il via alle 12 di sabato 10 aprile.

“Sarà un piacere vedere di nuovo le barche in acqua – commenta il presidente del Cnrt Alessandro Farassino – e speriamo che questa regata segni l’inizio di un’inversione di tendenza generale e non solo per la vela e lo sport. Tutte le disposizioni di sicurezza saranno applicate alla lettera, sia in fase di briefing, sia al momento dei controlli. E, anche se non è obbligatorio farli, ho la quasi certezza che la totalità dei partecipanti avrà fatto il tampone nelle 48 ore precedenti”. (Adnkronos)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport