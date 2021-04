Abusivismo edilizio a Fondi, in 5 sono finiti nei guai per un basamento in cemento

Fondi – Ieri a Fondi i carabinieri della locale tenenza, nell’ambito di attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia edilizia, a conclusione di specifica attività investigativa, hanno identificato e denunciato 5 persone che, in concorso tra loro, avevano realizzato su territorio comunale, un basamento in calcestruzzo armato con travature perimetrali e posa in opera di blocchi di forati, in assenza della prevista autorizzazione.

Il valore complessivo dell’opera sottoposta a sequestro ammonta a circa 20mila euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

