Ardea – Finiscono le file davanti agli uffici comunali di Ardea sotto alla pioggia e al caldo. Il Comune ha fatto installare una pergotenda all’entrata della sede di via Salvo d’Acquisto, proprio di fronte all’Ufficio Anagrafe.

La fornitura dei materiali e il montaggio della copertura sono stati affidati ad una cooperativa con la determina dirigenziale n.1818 del 23 dicembre 2020 (Clicca qui per leggere la determina). Si tratta di una una struttura in ferro che è costata al Comune 25mila euro, esclusa l’Iva.

Una spesa che i cittadini di Ardea aspettavano da tempo: l’entrata senza una sala d’attesa o un punto in cui ripararsi creava enormi disagi alle persone che aspettavano il loro turno per ore all’aria aperta. Anche se il problema della fila infinita è stato risolto con l’avvio del servizio TuPassi, un riparo o una saletta per chi aspetta il proprio turno è comunque indispensabile e finalmente anche il Comune di Ardea ce l’ha.

