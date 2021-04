Ostia – Assistenza fiscale, supporto psicologico e legale alle donne vittime di violenza e ai cittadini in difficoltà: sono solo alcuni dei servizi offerti dalla nuova sede Cav/Caf del Laboratorio Una Donna inaugurata oggi, 10 aprile, in via Angelo Bertolotto 5/7, a Ostia.

Un nuovo punto di riferimento per il territorio del X Municipio, che è metà centro antiviolenza e metà centro di assistenza fiscale, e che vede la luce in un momento storico drammatico: la pandemia di Covid-19 e il conseguente lockdown hanno infatti moltiplicato a vista d’occhio i casi di violenza domestica.

Il Laboratorio Una Donna, da sempre al fianco delle donne e dei più deboli, non è rimasto a guardare: e d’ora in poi, grazie ad un progetto portato avanti con tenacia da Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna, Massimiliano Metalli (membro del direttivo della Lega X Municipio e responsabile de “Il tuo sportello amico”) e Gabriele Colasanti, responsabile dello studio legale, le cittadine e i cittadini di Ostia e del X Municipio potranno contare sul supporto e sull’assistenza a 360 gradi della nuova sede Cav/Caf di via Bertolotto.

Madrina d’eccezione, Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio. Presenti, tra gli altri, anche Giuseppe De Martino, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio; Mauro Ferri (candidato al Municipio XIV del Comune di Roma per la Lega), Fabrizio Santori, dirigente della Lega Lazio e candidato al Consiglio comunale di Roma, e Antonella Riti, membro del direttivo della Lega X Municipio.

“Il Laboratorio Una Donna è felice di aprire un punto di riferimento Cav su Ostia e siamo sicuri di dare un contributo valido per le esigenze del territorio”, ha spiegato la presidente Maricetta Tirrito.

“‘Il tuo sportello amico’ nasce per aiutare cittadini, commercianti, albergatori, balneari e per risolvere i problemi del territorio e aiutare le persone con più difficoltà”, aggiunge il responsabile Massimiliano Metalli.

Ad affiancare il Laboratorio Una Donna e “Il tuo sportello amico” sarà lo studio legale di Gabriele Colasanti, che spiega: “Daremo un supporto legale sia in ambito civile che penale a tutti i cittadini che si rivolgeranno al Laboratorio”.

“Una realtà importante, che può essere di supporto a tutte le azioni istituzionali a sostegno delle persone fragili e di un territorio che ha tanto bisogno di spazi come questo”, commenta la consigliera Monica Picca, madrina dell’evento, cui è stato affidato il taglio del nastro. “Sono qui, oggi, per mettermi a disposizione perché ritengo lì dove non arriva la politica si possa arrivare tramite associazioni come questa che, per me, è un onore supportare”.

“Questo centro rappresenta una realtà quanto mai peculiare in un periodo dove la violenza familiare e di genere sta assumendo caratteristiche quanto mai importanti, anche nel X Municipio – sottolinea il consigliere Giuseppe De Martino -. Conoscendo la forza, la tenacia e la determinazione della presidente del “Laboratorio Una Donna” e del suo entourage, sono certo che il centro antiviolenza appena inaugurato diverrà, da un lato, un validissimo strumento di contrasto ad un fenomeno di cui si tende, anche da parte delle vittime, a non parlare e, dall’altro, a diventare, in sinergia con le istituzioni cittadine, un sicuro punto di riferimento per il nostro Municipio”.

