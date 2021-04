Santa Marinella, i percettori del Reddito di Cittadinanza vigilano sul corretto uso delle mascherine

Santa Marinella – “Prosegue il reclutamento da parte dell’amministrazione comunale dei percettori del reddito di cittadinanza idonei e pertanto obbligati a partecipare ai progetti utili alla collettività, in questi giorni sono stati inseriti 15 unità assegnati al controllo del rispetto delle norme anti Covid, distanziamento e utilizzo corretto delle mascherine, che presteranno servizio ogni fine settimana in varie zone della città e nella frazione turistica di Santa Severa”.

E’ quanto si legge in una nota a firma del sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, che prosegue: “Con questo progetto abbiamo impiegato circa 70 percettori del reddito distribuite tra biblioteca, cimitero, uffici comunali, vigilanza scuola, incluse le 15 unità che verranno utilizzate a breve nella manutenzione del verde a supporto delle squadre della multiservizi. Un traguardo rilevante e mi preme precisare che sono molto pochi i comuni anche all’interno della Regione Lazio che hanno saputo impiantare un servizio così ampio anche di grande utilità sia per i cittadini che per gli uffici comunali, avviando anche ad un percorso formativo e di integrazione sociale rispettando pertanto le direttive impartite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”.

