Taekwondo vincente: agli Europei, Alessio vince il secondo bronzo azzurro

Sofia – C’è ancora un Simone a festeggiare agli Europei di taekwondo in svolgimento a Sofia. Dopo la conquista del terzo gradino del podio di ieri di Crescenzi nella categoria di peso dei 63 kg (leggi qui), è Alessio a indossare la stessa medaglia.

Il secondo alloro italiano al torneo continentale, segno del grande lavoro di tutto il movimento azzurro e della crescita dei campioni giovanissimi azzurri. Nella categoria degli 80 kg Simone Alessio ha disegnato un cammino trionfale fino in semifinale. incontro teso e impegnativo per l’azzurro che sogna le Olimpiadi.

E sente odore di cinque cerchi, salendo sul quadrato proprio con il numero uno del ranking olimpico. Il russo Maksim Khramtcov gli nega per un soffio l’accesso alla finalissima e l’incontro finisce sul punteggio di 26 a 21 a sfavore per l’azzurro, che ha dimostrato di poter conquistare gradini ben più alti, del terzo posto.

E’ ugualmente felice dello straordinario risultato raggiunto: “E’ stato un anno lunghissimo, il quadrato di gara ormai lo sognavo anche la notte, ma per fortuna siamo tornati – avrebbe voluto giocarsi la finale, Alessio precisa – il bronzo di oggi lascia un po’ l’amaro in bocca perché mi stavo giocando, alla pari, l’Europeo con l’atleta più forte al mondo (nella -80 kg) e per la maggior parte del tempo ho condotto il match – proseguendo, sottolinea – sono contento per la seconda medaglia azzurra, ma ora bisogna subito pensare ai prossimi obiettivi consapevoli dei propri mezzi!“.

(foto@Denis Sekretev/DALS – Reportage Taekwondo)

