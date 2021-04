Anzio, il Sindaco: “Al lavoro per la partenza della stagione balneare 2021”

Anzio – “I dati ufficiali diffusi dall’Arpa Lazio che, in vista della prossima stagione estiva, giudica eccellenti le acque marine di Anzio, confermano l’ottimo operato dell’Amministrazione comunale, rappresentando un importante stimolo per tutte le attività operanti nell’indotto del turismo che, faticosamente, insieme all’Amministrazione, sono impegnate per superare la crisi economica generata dall’emergenza sanitaria”.

Lo ha affermato il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento ai dati diffusi dall’Arpa Lazio che, ancora una volta, premiano l’eccellenza delle acque della città neroniana ed al lavoro portato avanti, insieme al consigliere comunale con delega al Demanio, Massimiliano Marigliani, per l’avvio, in sicurezza, della prossima stagione balneare.

“Insieme al Sindaco ed all’Ufficio Demanio, in positiva collaborazione con gli stabilimenti balneari – aggiunge Marigliani – stiamo lavorando agli atti propedeutici per la rettifica delle ordinanze di interdizione, a causa del rischio idrogeologico lungo la costa. L’Ente, inoltre, è impegnato per la definizione delle procedure per i servizi di salvamento in mare, nei tratti di spiaggia a libera fruizione e per la pulizia degli arenili”.

