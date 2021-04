Europei canottaggio, Lodo – Vicino sul podio: il due senza è argento

Varese – Gara entusiasmante, quella del due senza senior maschile, e da far tremare i polsi.

Scattano in avanti subito Matteo Lodo e Giuseppe Vicino e mettono una punta di vantaggio iniziale sulla Croazia. Al passaggio dei primi 500 metri è pero la Croazia a condurre con la Francia e l’Italia, nell’ordine, a inseguire. A mille metri sono ancora i croati a condurre con una barca di vantaggio, mentre nelle retrovie c’è l’Italia che lotta con Francia e Serbia per tenere il podio.

Nella seconda parte di gara sono sempre i Sinkovic ad essere in testa ma l’Italia non vuole stare a guardare e gli azzurri attaccano i croati negli ultimi cento metri recuperando sui fratelli Sinkovic e mettendosi dietro la Serbia. Una grande finale fatta di cuore e determinazione che ha portato la barca azzurra al secondo posto subito dietro a due fuoriclasse come i croati, gli stessi che nel 2017 furono battuti dall’Italia a Sarasota. Argento e vice campione d’Europa la barca azzurra.

1.Croazia (Martin Sinkovic, Valent Sinkovic) 6.23.37, 2. Italia (Matteo Lodo, Giuseppe Vicino-Fiamme Gialle) 6.24.72, 3. Serbia (Martin Mackovic, Milos Vasic) 6.25.58, 4. Romania (Marius-Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosa) 6.26.34, 5. Olanda (Nicolas Van Sprang, Guillaume Krommenhoek) 6.32.09, 6. Francia (Thibaud Turlan, Guillaume Turlan) 6.32.68.

(foto@MimmoPerna/Canottaggio.org)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport