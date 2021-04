La Lazio non molla l’Europa: Milinkovic-Savic stende il Verona al 93′

Verona – Una vittoria all’ultimo respiro tiene la Lazio in corsa per la Champions. I biancocelesti si impongono 1-0 a Verona lottando con spirito di squadra, credendoci fino alla fine e venendo premiati al 93’ grazie a un gol di Milinkovic-Savic. I capitolini hanno fatto la partita contro gli scaligeri come di consueto molto aggressivi e abili nelle ripartenze a campo aperto. Per gli ospiti anche un palo con Immobile e un gol annullato a Caicedo dopo la ’On field review’. L’Hellas ha creato qualche presupposto ma non ha avuto grandi chance da rete.

Così in campo

Simone Inzaghi (non in panchina per positività al Covid) ha scelto Caicedo dal 1’ come partner di Immobile e ha schierato Akpa Akpro sulla destra, per Juric (anche lui non in panchina per squalifica) consueto tridente d’attacco con Barak e Zaccagni a supporto di Lasagna.

Il match

Il primo tempo, almeno nella prima parte, è filato via in maniera equilibrata con la Lazio a fare possesso e il Verona pronto a colpire negli spazi. I tentativi biancocelesti sono arrivati da un paio di conclusioni di Milinkovic e Luis Alberto, Immobile ha avuto la chance più chiara dopo un colpo di testa di Caicedo: conclusione che si è stampata sul palo. La chance più nitida per il Verona l’ha creata Lazovic con un tiro cross finito di poco a lato.

A inizio ripresa la squadra di Inzaghi ha accelerato, dopo 2’ Caicedo è andato in gol, ma l’arbitro Chiffi, richiamato dal Var, ha annullato per una sbracciata fallosa dell’attaccante ai danni di Magnani. La Lazio ha provato a variare il gioco e ci ha provato anche dalla distanza con una conclusione di Lucas Leiva terminata alta.

Il Verona ha ribattuto colpo su colpo ma è stato poco incisivo in attacco. I cambi, nella seconda parte di seconda frazione, hanno restituito un pò di vivacità a un match che stava lentamente spegnendosi. Proprio quando il Verona sembrava essere riuscito a strappare un punto è arrivato il colpo di testa di Milinkovic Savic al 93’: gara chiusa e tre punti di platino per i biancocelesti che restano in piena corsa per un posto in Champions. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialSSLazio)