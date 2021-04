Lutto nel volontariato, muore la mamma della Governatrice della Misericordia di Fiumicino

Fiumicino – Lutto nel mondo del volontariato. E’ venuta a mancare la mamma della Governatrice della Misericordia di Fiumicino.

I volontari della Misericordia si stringono attorno alla propria leader, Elisabetta Cortani, per supportarla in un momento così tragico, arrivato peraltro in un periodo estremamente difficile come quello che stiamo vivendo.

Nonostante la malattia della mamma, Elisabetta non si è mai allontanata dalla prima linea dell’emergenza (pacchi alimentari, trasporto malati, tamponi) pur “dividendosi”, per starle vicino.

Lo spirito di abnegazione che contraddistingue Elisabetta è figlio certamente degli insegnamenti di mamma Adriana, punto di riferimento non solo ideale di tutta la famiglia.

Struggente il messaggio che la stessa Elisabetta Cortani ha postato sui social: