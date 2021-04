Messa del Papa nel centro di Roma, protocolli anti-Covid allentati: torna il “baciamano”

Città del Vaticano – Protocolli anti-Covid allentati nel cuore di Roma, dove questa mattina Papa Francesco ha celebrato la Messa dell’Ottava di Pasqua, nella festa della Divina Misericordia (leggi qui). Al termine del rito, svoltosi nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, a pochi passi da San Pietro, sono tornati le strette di mano, le benedizioni personali, i selfie e… anche il “baciamano”.

Bergoglio saluta uno ad uno tutti i partecipanti al rito, una ottantina di persone tra disabili, suore, rifugiati, volontari (leggi qui). Qualcuno, togliendosi la mascherina, bacia la mano del Papa. Erano mesi che non accadeva, considerate le norme anti-Covid. Solo nel recente viaggio in Iraq si era visto il Santo Padre salutare con strette di mano le persone e più di recente, nella Via Crucis a San Pietro, aveva abbracciato i bambini che erano corsi a salutarlo (leggi qui).

Il Papa, come ormai quasi tutte le persone che vivono o lavorano in Vaticano, si è vaccinato (leggi qui) con il siero della Pfizer. E mentre faceva rientro in Vaticano ha voluto salutare i fedeli che lo attendevano all’uscita della chiesa: fermandosi a pochi metri da loro, il Santo Padre ha rivolto una benedizione, per poi aggiungere “pregate per me”.

