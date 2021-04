Ostia, scoppia una rissa davanti alla stazione Lido Centro: intervengono i Carabinieri

Ostia – Una violenta rissa è scoppiata davanti alla stazione Lido Centro a Ostia. I Carabinieri impegnati, insieme ai militari del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, nel servizio “Strade Sicure”, sono intervenuti nei pressi della stazione metropolitana, dove era stata segnalata una violenta lite.

Sul posto hanno trovato 3 uomini, tutti sui trent’anni che, in evidente stato di alterazione psicofisica ed incuranti di trovarsi su una pubblica via, avevano dato luogo ad una rissa. I tre, prontamente bloccati dai militari intervenuti, sono stati tutti identificati e denunciati.

