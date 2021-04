Rodini – Cesarini trionfo al femminile: oro europeo per il due coppia pesi leggeri

Varese – Partenza esplosiva dell’Italia che si porta subito al comando davanti all’Olanda. La barca azzurra, di Valentina Rodini (Fiamme Gialle) e Federica Cesarini (Fiamme Oro/Gavirate) transita prima al passaggio dei 500 metri con alle spalle la Gran Bretagna che, dopo aver superato l’Olanda, va all’attacco della coppia azzurra.

Ma le due “ragazze terribili del canottaggio” sono sempre in vantaggio anche a metà gara e continuano la loro corsa verso il traguardo alzando ancora il numero di colpi per contenere il ritorno delle avversarie. Italia, Gran Bretagna e Romania sono nell’ordine le barche che a 1500 metri si presentano al rilevamento del tempo. Il finale è rovente per le tre barche che continuano a darsi bordate, ma è sempre l’Italia a condurre.

Gli ultimi 200 metri sono straordinari per l’Italia che porta a termine un finale al cardiopalmo che gli consente di vincere il titolo europeo al termine di una gara condotta sempre in testa e con alle spalle Gran Bretagna e Olanda che nel serrate ha nuovamente superato la Romania.

1.Italia (Valentina Rodini-Fiamme Gialle, Federica Cesarini-Fiamme Oro/Gavirate) 6.58.66, 2. Gran Bretagna (Emily Craig, Imogen Grant) 6.59.56, 3. Olanda (Marieke Keijser, Ilse Paulis) 7.01.13, 4. Romania (Ionela-Livia Cozmiuc, Elena-Iuliana Mihai) 7.02.70, 5. Irlanda (Aoife Casey, Margaret Cremen) 7.07.42, 6. Russia (Anastasia Lebedeva, Maria Botalova) 7.11.07.

(foto@MimmoPerna/Canottaggio.org)

