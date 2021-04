UFC, Vettori ancora il migliore: “Volevo vincere prima del limite.. ma sono contento”

Las Vegas – Marvin Vettori batte Kevin Holland e vince ancora. Il 27enne di Mezzocorona centra la 17esima vittoria nella Ultimate Fighting Championship, la quinta consecutiva, imponendosi ai punti nel main event dell’appuntamento di Las Vegas.

Vettori, che ha un record di 17-4-1, conquista il successo con una prova in controllo. L”italian dream’ prende le misure dell’avversario nel primo round, in cui Holland riesce a sfruttare il maggiore allungo. Dal secondo round, Vettori prende il comando delle operazioni nell’ottagono e controlla costantemente le fasi di lotta a terra. Holland ha un sussulto all’inizio del quinto round, mettendo a segno un destro potente e preciso. Vettori incassa e riparte con la strategia consolidata: a terra, senza lasciare respiro al rivale che può solo difendere. Vettori controlla e vince 50-44, missione compiuta.

“Volevo vincere prima del limite e non ci sono riuscito. E’ stata una vittoria nettissima, non sono felicissimo ma continuo a vincere: ho 5 vittorie di fila, a ottobre voglio sfidare Adesanya per il titolo“, dice Vettori nell’intervista dopo l’incontro. (Adnkronos)

(foto@Twitter/Ufc)

