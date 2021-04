Agricoltura, dalla Regione oltre 18 milioni alle aziende agricole viterbesi

Regione Lazio – “Dalla Regione Lazio otre 18 milioni e 150mila euro a 90 aziende agricole della Tuscia, grazie all’uso virtuoso dei fondi europei”. Lo sottolinea il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, a seguito della pubblicazione delle graduatorie per il Psr, la misura 4 sugli investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento delle prestazioni (operazione 4.1.1) e sugli investimenti nelle imprese agroalimentari approccio singolo, di sistema e innovazione del Pei (operazione 4.2.1).

“Alle 69 imprese che rientrano nell’operazione 4.1.1 – spiega il Consigliere regionale – saranno erogati oltre 12milioni e 180mila euro, pari al 43,5% dei fondi disponibili; alle 21 inserite nell’operazione 4.2.1 andranno quasi 6milioni di euro, pari al 20,52% delle risorse messe a disposizione. Un risultato molto importante in questo prolungato periodo di crisi economica causata dal Covid-19, perché da una parte dimostra il grande impegno della Regione Lazio, che ha concluso in tempi celeri la fase d’istruttoria delle domande, e dall’altra evidenzia la volontà delle imprese agricole di non arrendersi e guardare oltre, investendo in un settore vitale per la regione e, in modo particolare, per la nostra provincia”.

“Ringrazio l’assessora regionale all’agricoltura Enrica Onorati – conclude Panunzi – per l’ottimo lavoro che sta svolgendo”.

Le graduatorie complete sono pubblicate sul sito www.regione.lazio.it, alla voce agricoltura.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio