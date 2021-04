Covid, Vaia: “De Rossi e la moglie di Simone Inzaghi presto a casa”

Roma – Una nota de Il Corriere della Sera diffusa sulla pagina Facebook della testata, aggiorna sulle condizione di salute di Daniele De Rossi e della moglie di Simone Inzaghi Gaia Lucariello.

Lo fa mediante le parole di Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani, nosocomio romano in cui i due sono stati ricoverati negli scorsi giorni, a causa del Covid. Ci sono buone notizie per entrambi: “De Rossi fortunatamente sta bene – conferma Vaia – così come sta bene la moglie di Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni potranno entrambi andare a casa».

“Sono persone giovani – prosegue Vaia – la malattia è stata presa in tempo e nella primissima fase può essere rapidamente sconfitta — spiega —. Questo dimostra ancora una volta che il virus, che io ho definito vigliacco, se la prende con i più fragili, i più anziani”.

