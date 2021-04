Energie Per Fiumicino: “Le strade di Focene devastate da rattoppi e riparazioni”

Fiumicino – “Nonostante le ultime attenzioni ed i continui interessamenti da parte dell’Amministrazione Comunale sul territorio di Focene, restano comunque tantissimi i problemi che la stessa vive quotidianamente”. Così in una nota Gabriele Ciminelli e Patrizio Petillo di Energie Per Fiumicino.

“Dopo le varie problematiche – proseguono – attenzionate negli ultimi periodi (pista ciclabile, Tpl, erosione, fognature, etc.) vorremmo questa volta soffermarci sul problema legato al manto stradale, che a suo modo, è collegato anche alla problematica degli allagamenti. La maggior parte delle strade di Focene, e non esclusivamente Viale di Focene, sono devastate da mille rattoppi e riparazioni, riducendo l’agibilità delle stesse, ridotte ormai ad un colabrodo.

Non possiamo non notare che l’asfalto (ormai più che decennale) non è di carattere drenante e quindi, in ‘collaborazione’ con i chiusini, spesso ostruiti ed otturati dalla sabbia, porta l’acqua a ristagnare lungo le strade di Focene. Portiamo ad esempio, tra le strade ‘secondarie’, Via delle Patelle e Via delle Fissurelle, ormai devastate da buche, rattoppi sollevati e da radici che sporgono sul manto stradale.

In ultimo, ma non per importanza, sono i dissuasori di velocità, travestiti da attraversamenti pedonali rialzati, gli stessi, non sono debitamente segnalati né illuminati come dovrebbero essere, rendendoli pericolosi sia per i pedoni che li attraversano, sia alle autovetture che, anche a bassa velocità, rischiano di subire danni agli ammortizzatori ed ai paraurti.

Notando la forte vena di ‘avventura’ – concludono Ciminelli e Petillo – che ultimamente sta vivendo la nostra Amministrazione, con sopralluoghi e con Commissioni Itineranti, chiediamo alla stessa di fare un sopralluogo sulle strade di Focene, magari durante i giorni di forte pioggia, per prendere in esame finalmente, la possibilità di rinnovare tutto il manto stradale della località, magari utilizzando i nuovi materiali per l’asfalto (asfalto drenante o asfalto al grafene, per rispettare anche l’impatto ambientale)”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino