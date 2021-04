Fiumicino, Antonelli: “Fino al 7 maggio aperto il bando per i ristori della Regione Lazio”

Fiumicino – “Fino al 7 maggio 2021 è possibile presentare la domanda per accedere ai ristori stanziati dalla Regione Lazio a sostegno del reddito”. Lo dichiara l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli.

“Si tratta di 30 milioni di euro destinati a colf/badanti, lavoratori della cultura e dello spettacolo, collaboratori sportivi, lavoratori del turismo e partite Iva attive in vari settori di attività – spiega l’assessora -. Inoltre, 4 milioni di euro saranno utilizzati per far scorrere le graduatorie degli avvisi di dicembre 2020 per le associazioni culturali e di promozione sociale e per le associazioni e società sportive dilettantistiche”.

“In particolare, per quanto riguarda le attività produttive, mi preme sottolineare le misure previste per il settore turistico e per le partite Iva – prosegue Antonelli -. Nel primo caso si tratta di 600 euro ciascuno (per un totale di 7 milioni di euro) come sostegno al reddito per le lavoratrici e i lavoratori del turismo che operano in attività di alloggio, servizi e ristorazione, agenzie di viaggio, tour operator, attività di noleggio, altre attività di servizio alla persona come benessere, bellezza, termalità, agenzie matrimoniali, operatori del settore fieristico, congressuale e aeroportuale nonché operatori dei servizi di animazione e tempo libero che a causa dell’emergenza Covid hanno dovuto cessare o sospendere la propria attività durante il 2020 o ridurla rispetto all’anno precedente”.

“Per quanto riguarda le partite Iva, per la stessa somma pari a 600 euro ciascuno a fondo perduto (per un totale di 10 milioni di euro) è prevista l’erogazione a sportello – spiega Antonelli -. L’intento è quello di rispondere all’esigenza di liquidità di autonomi e ditte individuali con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 e ancora aperta. Chi fa richiesta, deve essere iscritto alla Gestione Separata dell’Inps o ad altro ente o cassa previdenziale e avere un reddito non superiore a 26.000 euro per l’anno 2020″.

“Le domande – conclude l’assessora – possono essere presentate attraverso lo sportello telematico che sarà attivo fino alle ore 18.00 di venerdì 7 maggio. Il bando, l’elenco dei codici Ateco ammessi al contributo e i dettagli sono consultabili a questo link: http://www.regione.lazio.it/rl/ristori/“.

