“Idee e proposte”: la politica incontra i giovani di Fiumicino

Fiumicino – “Idee e proposte” rivolte alle nuove generazioni. Sarà questo il tema centrale del convegno che si terrà mercoledì 14 aprile 2021 dalle ore 18:30, presso il Best Western Hotel di Fiumicino, in via Portuense 2465. Sono proprio i giovani che, in questo momento storico più che mai, hanno bisogno di alternative e punti di riferimento per vivere al meglio le opportunità che il territorio può loro offrire e non sfogare su di esso disagi e malesseri.

Sempre più frequenti, infatti, sono episodi di vandalismo, dove a rimetterci sono le strutture vissute dalla collettività, o i fatti di cronaca di violenza che vedono come ‘carnefici’ i giovanissimi che usano il territorio come un campo di battaglia per scontrarsi con i propri coetanei, come accaduto nel recente accoltellamento ad Isola Sacra (leggi qui), episodio che ha scosso gli animi della comunità intera.

La domanda che tutti, cittadini e politici, continuano a porsi è proprio questa: cosa sta succedendo ai nostri giovani?

Non è facile spiegare perché, negli ultimi mesi in particolare, soprattutto la violenza tra i giovani sembra aver raggiunto livelli altissimi. Le chiusure di palestre e circoli sportivi, la chiusura delle scuole e la conseguente didattica a distanza hanno sicuramente rivoluzionato il modo che i giovani hanno di socializzare tra di loro ed il contatto con il prossimo è fondamentale in questa fase di crescita.

Ma quello che manca è soprattutto l’ascolto. Bisogna capire il perché di questi comportamenti. L’obiettivo di questo convegno è, infatti, proprio questo: dare la voce ai giovani del territorio di Fiumicino, ascoltare le loro proposte, le loro idee e trovare un punto d’incontro per cercare di soddisfare le loro esigenze. La parola dei giovani è importante e solo la libertà di esprimersi può far capire cosa vorrebbero dalla propria città. Ascoltarli, quindi, è la parola d’ordine per dare sostegno alle nuove generazioni nel momento in cui ne hanno più bisogno.

L’incontro è organizzato dalle forze politiche di centrodestra e dalle liste civiche: la Federazione dei Cristiano Popolari, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo con Toti, Energie Per Fiumicino, Lega, Azione Fiumicino, ViviAmo Fiumicino, Crescere Insieme, Movimento dei moderati. Interverranno l’ex ministro Mario Baccini e i consiglieri comunali di Fiumicino, gli addetti alla sicurezza, allo sport ed alla scuola, i giovani del territorio. Ci sarà la partecipazione della dott.ssa Franca Gallotta, psicologa clinica, psicoterapeuta e gestalt-analitica. Il convegno sarà moderato da Angelo Perfetti, giornalista professionista e direttore responsabile de Il Faro online.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino