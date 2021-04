Ardea – Il maltempo si è abbattuto su Ardea: la pioggia è caduta copiosa provocando non pochi disagi in città.

Il lungomare degli Ardeatini, nel tratto tra il ristorante “B Palace” e via Firenze, risulta allagato e sommerso da acqua e fango. Stessa situazione su via Pratica di Mare, dove l’assenza di catidoie non permette all’acqua di defluire correttamente. Una strada, quest’ultima, dove le catidoie potrebbero essere realizzate anche sulle cunette di terra laterali da un solo operaio e che invece, dopo tanti anni, non sono state mai realizzate.

Foto 3 di 3





La Protezione Civile Airone ha terminato il monitoraggio del territorio e non risultano particolari criticità, ma la pioggia non accenna a diminuire da questa mattina e il transito dei veicoli risulta difficile sulle strade del comune, soprattutto in quelle più malmesse.

Notizia in aggiornamento…

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea