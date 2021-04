Latina, usa lo scooter come ariete per svaligiare un negozio del centro Morbella

Latina – Stamattina, 12 aprile, i carabinieri della Compagnia di Latina, sezione operativa, hanno eseguito nei confronti di un 27enne del luogo, l’ordinanza dell’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dalla Procura della Repubblica presso Tribunale di Latina.

I fatti che hanno condotto all’emissione della misura, firmata dal Gip Mario la Rosa, su richiesta del Pubblico Ministero Giuseppe Bontempo, risalgono al 19 gennaio 2021 allorquando una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina veniva inviata dalla locale centrale operativa presso un bar del centro commerciale Morbella ove, la precedente notte, ignoti malfattori avevano consumato un furto.

Nello specifico i malfattori avevano asportato denaro contante, circa mille e 500 euro, dall’interno del registratore di cassa dopo essere entrati nel negozio a bordo di uno scooter aprilia scarabeo 150 provento di furto consumato il precedente 7 gennaio del 2021 a Latina Viale Le Corbusier da un imprenditore locale, che, nella circostanza, era servito come “Ariete”.

L’analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza e l’approfondita conoscenza del territorio da parte dei militari ha consentito, nel giro di pochi giorni di risalire ad uno dei responsabili che veniva individuato grazie ad un particolare tipo di scarpe da ginnastica che indossava durante la consumazione del delitto.

L’odierno indagato lo scorso 10 febbraio 2021 veniva sottoposto a perquisizione domiciliare nel corso della quale veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro il paio di scarpe individuato e l’abbigliamento indossato durante il furto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

